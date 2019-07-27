СМИ: Штаб Яшина ориентировался на организацию провокаций

Сообщается, что там произошла смена сотрудников на неизвестных людей, после чего сбор подписей активизировался.

Штаб кандидата в депутаты Московской городской думы Ильи Яшина, недопущенного до выборов, сознательно допускал ошибки при сборе подписей и был готов к отказу в регистрации на выборы, пишет "Ридус".

Политический обозреватель издания Даниил Эпштейн со ссылкой на телеграм-каналы отмечает, что Яшина спрашивали его же сборщики подписей, специально ли он добивается конфликта с избиркомом.

— Под конец уже катившейся в пропасть кампании произошёл курьёз. Яшин объявил штабу, что за три дня было собрано 800 подписей!!! Но по факту, что подтвердил сотрудник штаба Роман Петрищев, проверявший подписи, в те дни кое-как собиралось по 100 подписей в сутки. Все сделали вид, что никто ничего не понял, — приводит издание слова бывшего координатора штаба Ильи Яшина Петра Проскурина.

Политолог Павел Данилин добавляет, что кандидаты не рассчитывали собрать нужное количество подписей легальным путём и были настроены на организацию беспорядков, а не на прохождение в Мосгордуму.

Лайф приводил сообщения ЦИК, которая опровергала слухи, что подписи кандидатов в Мосгордуму были отбракованы незаконно.