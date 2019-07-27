Муж пропавшей жительницы Новгородской области признался, что задушил её

Правоохранительным органам удалось найти тело. Расследование дела продолжается.

В Новгородской области раскрыли убийство 25-летней женщины. Её искали с начала июня в городе Чудово. Заявление о пропаже написал в полицию муж женщины, сообщает портал "ВНовгороде.ру".

Позже следователям удалось выяснить, что собственный супруг и убил женщину. Мужчина сознался, что во время бытовой ссоры задушил жену. А потом вывез труп и закопал в районе садоводческого товарищества.

Правоохранительные органы нашли тело. Расследование дела продолжается.

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