Из гаража пенсионерки в Москве украли оборудование на 4 млн

Предположительно, злоумышленник забрался в помещение, взломав замки на входной двери.

У столичной пенсионерки украли оборудование для топографических и геодезических работ стоимостью более четырёх миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

— Неизвестный, повредив замки входной двери её гаража, украл оборудование для топографических, геодезических и маркшейдерских работ в строительстве, — уточнили в полиции.

По словам пострадавшей москвички 1956 года рождения, стоимость украденного составляет 4,125 миллиона рублей. По предварительной версии, похищено оборудование было в период с 10 по 11 июля из гаража во 2-м Лучевом просеке.

Из квартиры безработной москвички вынесли драгоценности и пять миллионов рублей.