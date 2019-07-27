В США правозащитники оспорили "маленький" штраф для Facebook в $5 млрд

В EPIC считают, что взыскиваемая с компании сумма "не является адекватной, разумной и подходящей".

Американская правозащитная организация "Центр электронной частной информации" (EPIC) обратилась в суд с требованием пересмотреть в сторону увеличения сумму штрафа для Facebook в размере $5 миллиардов.

В EPIC заявили, что наложенный на компанию за утечку данных пользователей соцсети штраф "не является адекватным, разумным и подходящим". Правозащитники считают, что соглашение о выплате $5 миллиардов аннулирует более чем 26 тысяч жалоб пользователей, поданных против Facebook. EPIC требует пересмотреть сумму штрафа и допустить её к переговорам по урегулированию претензий к Facebook.

Весной 2018 года стало известно, что данные 87 миллионов пользователей соцсети были переданы исследовательской компании Cambridge Analytica, которая занималась предвыборной кампанией Дональда Трампа. По результатам расследования, которое длилось больше года, Facebook договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате $5 миллиардов.