На Украине начали массовые обыски у членов ОПГ

Украинские силовики одновременно проводят 50 обысков в городе Белая Церковь в рамках масштабной спецоперации по задержанию членов преступной группировки. Об этом сообщил начальник управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.
— Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи, — написал он в "Фейсбуке", не уточнив другие подробности спецоперации.
В свою очередь, Министерство внутренних дел Украины пояснило, что задержания и обыски проходят у лиц, вымогавших деньги у жителей области "с угрозами и применением насилия".
Ранее сообщалось, что у здания Верховной рады задержали жителя Полтавской области с гранатой.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram