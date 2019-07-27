На Украине начали массовые обыски у членов ОПГ

В Белой Церкви работают подразделения специального назначения, криминалисты и следователи.

Украинские силовики одновременно проводят 50 обысков в городе Белая Церковь в рамках масштабной спецоперации по задержанию членов преступной группировки. Об этом сообщил начальник управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

— Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи, — написал он в "Фейсбуке", не уточнив другие подробности спецоперации.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Украины пояснило, что задержания и обыски проходят у лиц, вымогавших деньги у жителей области "с угрозами и применением насилия".

Ранее сообщалось, что у здания Верховной рады задержали жителя Полтавской области с гранатой.