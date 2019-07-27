На Урале в реке утонул воспитанник детского дома

Тело ребёнка спасатели обнаружили уже в ста метрах от места, где мальчик заходил в воду.

В Свердловской области в реке Реж утонул 12-летний мальчик, воспитанник детского дома из Екатеринбурга. Как сообщает Следственное управление СК РФ по региону, дети приехали на экскурсию на реку с вожатым.

— Мальчик зашёл в воде за кусты, из-за сильного течения не смог удержаться на поверхности и захлебнулся водой. Вожатый заметил не сразу, что мальчик пропал, — приводит ura.ru сообщение людей, знакомых с обстоятельствами происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Чуть более недели назад в соседней Челябинской области на озере утонули отец и его трёхлетний сын. Они вышли в воду на надувном матрасе, который перевернула волна.