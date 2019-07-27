В Японии провалилась попытка запустить ракету на саке с бургером

Бортовой компьютер аппарата зафиксировал неисправность и отключил двигатель раньше времени.

Запуск ракеты МОМО-4 космической компании Interstellar Technologies закончился неудачей. Из-за технического сбоя в бортовом компьютере аппарат упал в море практически сразу после запуска.

Ракета стартовала благополучно, но из-за неполадки двигатель автоматически отключился раньше запланированного.

MOMO-4 должна была запустить в открытом космосе бумажный самолётик с помощью специальной установки. При этом разработчики в качестве эксперимента подмешали в ракетное топливо саке из префектуры Вакаяма. Кроме того, на борту были бургер и кофейные бобы элитного сорта "панама гейша".

Запуск стал четвёртым для компании Interstellar Technologies. В 2017 году она создала первую ракету MOMO, однако два первых пуска завершались неудачами. Так, в 2017 году аппарат рухнул в Тихий океан, а прошлым летом ракета взорвалась сразу после старта. Третий запуск оказался удачным: МОМО-3 благополучно вышла на заданную орбиту 100 километров и через 10 минут упала в Тихий океан.