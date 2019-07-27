В Японии провалилась попытка запустить ракету на саке с бургером

Запуск ракеты МОМО-4 космической компании Interstellar Technologies закончился неудачей. Из-за технического сбоя в бортовом компьютере аппарат упал в море практически сразу после запуска.
IST社の観測ロケット「ペイターズドリームMOMO4号機」— Takki (@Takki_Sapporo) July 27, 2019
打ち上げは成功！なのですが途中緊急停止とか？何処まで上がったかな？？
動画は雲に突入するまで。ブレますスミマセン。#ペイターズドリームMOMO4号機 #MOMO4 #大樹町#ISTMOMO pic.twitter.com/tnPGY2okBg
Ракета стартовала благополучно, но из-за неполадки двигатель автоматически отключился раньше запланированного.
すごい！感動！— 🍊つぶつぶみかん🥫 🙉👑🐃 (@HALVE30028832) July 27, 2019
4/30はパブリックビューイング行ったけどMOMO３号機の打ち上げ見れなかったからスマホ越しだけど感動した！！#大樹町 #ロケット🚀 #インターステラテクノロジズ #ペイターズドリーム #MOMO４号機#打ち上げ #生中継 #十勝毎日新聞 pic.twitter.com/dRmRpKVoAf
MOMO-4 должна была запустить в открытом космосе бумажный самолётик с помощью специальной установки. При этом разработчики в качестве эксперимента подмешали в ракетное топливо саке из префектуры Вакаяма. Кроме того, на борту были бургер и кофейные бобы элитного сорта "панама гейша".
一回成功すると後は早いな！！🚀🚀— 清水 崇宏|AGE MEDIA (@takavich__) July 27, 2019
堀江さん稲川さん山本さん柏木さん、おめでとうございます！！#momo4 #momo4号機 #ペイターズドリーム pic.twitter.com/D5YMabO03x
Запуск стал четвёртым для компании Interstellar Technologies. В 2017 году она создала первую ракету MOMO, однако два первых пуска завершались неудачами. Так, в 2017 году аппарат рухнул в Тихий океан, а прошлым летом ракета взорвалась сразу после старта. Третий запуск оказался удачным: МОМО-3 благополучно вышла на заданную орбиту 100 километров и через 10 минут упала в Тихий океан.
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