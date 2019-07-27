Борис Джонсон решил изменить традиции и завести в резиденции собаку

Он уже поинтересовался у сотрудников канцелярии главы правительства, как они отнесутся к появлению нового четвероногого члена премьерской команды.

Новый премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, который уже переселился на Даунинг-стрит, 10, намерен завести там собаку. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Джонсон поинтересовался у сотрудников канцелярии, как они отнесутся к появлению нового четвероногого члена премьерской команды. Возражений никто не выразил.

Однако новый премьер Великобритании забыл спросить мнение главного мышелова премьерской резиденции — кота Ларри. В народе он прославился своим непростым характером. Ларри не раз дрался с другими котами, которые в своё время жили в резиденции. Как он будет делить кров с псом, пока не известно.

— Коту с собакой придётся поладить, — передаёт телеканал слова одного из советников Джонсона.

Но шансы на то, что животные поладят, невелики. Как сообщает газета Daily Telegraph, Филип Хаммонд, который не так давно покинул резиденцию министра финансов на Даунинг-стрит, 11, запирал своих собак — вельштерьера Рекса и таксу Оскара, чтобы защитить их от агрессивного кота.

Ранее Трамп заявил, что Джонсон будет отличным премьером Британии.