В Харькове полицейских сняли на видео за ловлей мартышек

Проворные животные сбежали из зоопарка и несколько часов успешно скрывались от преследователей.

В Харькове полицейским пришлось отлавливать двух мартышек, сбежавших из местного экопарка. Патрульные гонялись за обезьянами в течение нескольких часов. Очевидцы сняли "погоню" на видео.

В экопарке не досчитались двух из семи мангобеев 26 июля. Вдогонку за беглецами пустились патрульные и работники зоопитомника. Несколько раз шустрые мартышки рисковали попасть под колёса, однако успевали уворачиваться.

— Первую обезьяну вернули в течение нескольких часов, вторую — после обеда, — рассказал представитель харьковского экопарка Алексей Костюченко.

Как именно мартышкам удалось выбраться из вольеров, до сих пор остаётся загадкой.

Ранее Лайф публиковал видео погони британских полицейских за "динозавром". Во время "спецоперации" правоохранители не могли сдержать смех.