Из-за наводнения в Бангладеш погибло более ста человек

Уровень воды в реках продолжает подниматься. Из-за этого сотни тысяч местных жителей покинули свои жилища.

В Бангладеш из-за сильных наводнений погибло по меньшей мере 114 человек. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

Затопления начались в стране 10 июля. Уровень воды в реках продолжает подниматься. Из-за этого сотни тысяч местных жителей покинули свои жилища.

Около 15 тысяч из них заразились инфекционными заболеваниями через воду или получили различные травмы в связи с наводнениями. Людей расположили в почти 1,4 тысячи центрах временного содержания. На месте стихийного бедствия работает около 2,5 тысячи медицинских групп.

Ранее Лайф сообщал, что в Бангладеш из-за ударов молний погибло 14 человек.