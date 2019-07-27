Российские дипломаты навестили экипаж задержанного Ираном танкера

Помимо троих россиян в команде есть ещё 20 граждан других стран. Судно стоит на якоре у порта.

Сотрудники Посольства России в Тегеране навестили граждан РФ, которые есть среди членов экипажа танкера Stena Impero, задержанного властями Ирана.

— Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту. Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнёрами по вопросу о сроках возвращения на родину, — сообщили дипломаты в своём аккаунте в "Твиттере".

РИА "Новости" пресс-секретарь Посольства России в Иране Андрей Ганенко добавил, что моряки имеют связь со своими близкими, однако с определёнными ограничениями. Жалоб на условия содержания нет.

Власти Ирана сообщили ранее, что танкер под британским флагом был задержан 19 июля из-за того, что столкнулся с рыболовецким судном, а экипаж не ответил на сигнал бедствия. Но британская разведка полагает, что захват стал зеркальной мерой иранских властей на задержание их танкера властями британского Гибралтара 4 июля.