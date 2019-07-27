Microsoft случайно показала новшества в Windows 10

В этой версии изменили дизайн меню "Пуск" — его лишили всем привычных фирменных плиток.

Тестовая версия операционной системы Microsoft Windows под номером 20H1 Build 18947 для внутреннего пользования случайно попала к участникам программы Windows Insider.

Как оказалось, в этой версии изменили дизайн меню "Пуск" — его лишили всем привычных фирменных плиток. Вместо них теперь там расположились иконки предлагаемых приложений, строка поиска и все установленные приложения. Также можно отметить стремление к монохромности иконок.

Незначительные изменения коснулись и "Центра управления". Теперь там есть быстрые настройки системы, а уведомления появляются над блоком с кнопками.

Отмечается, что версия не проходила внутреннее тестирование. Инсайдеры предполагают, что эта сборка может быть ранней версией будущей операционной системы Windows Lite.

Ранее Microsoft сообщил о кибератаках на компьютеры тысяч своих клиентов.