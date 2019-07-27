В Башкирии патологоанатом в морге обстрелял посетителя, требовавшего тело жены

Врач произвёл три выстрела из травматического пистолета, когда скандал перерос в потасовку.

В Башкирии врач-патологоанатом обстрелял пьяного мужчину, который требовал отдать ему труп недавно умершей супруги. ЧП произошло 26 июля в центральной районной больнице Белорецка. Об этом сообщает "Вести-Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В морг заявился 50-летний местный житель. Он закатил скандал и стал требовать отдать ему тело жены, которая умерла на днях. Когда завязалась потасовка, заведующему патологоанатомического отделения пришлось применить травматический пистолет.

Врач произвёл три выстрела и ранил буйного посетителя. Мужчину госпитализировали, а патологоанатом сообщил о произошедшем в полицию. По факту произошедшего региональный главк МВД РФ проводит проверку.

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