В Бресте женщина 15 часов просидела с 4-летним сыном в машине

Органы опеки решили отправить ребёнка в приют, пока не закончится бракоразводный процесс его родителей.

В Бресте местная жительница забрала четырёхлетнего сына по имени Декстер у мужа, когда мужчина гулял с ребёнком. Мать подъехала на машине и усадила мальчика в салон. Супруги находятся в процессе развода.

Отец Декстера попытался остановить машину, но ввязался в конфликт с мужчиной, который был за рулём автомобиля. Как сообщает портал "Виртуальный Брест", водитель применил перцовый баллончик и наехал на мужчину.

Автомобиль окружили родственники со стороны отца ребёнка. Они не хотели, чтобы мать увезла Декстера. Позже вызвали полицейских, которые составили протокол.

Всего женщина с малышом провели в машине 15 часов. После завершения переговоров между полицейскими и супругами в сопровождении отца и сотрудников опеки автомобиль выехал со двора в администрацию района. Там решалась судьба мальчика до официального развода супругов. Органы опеки решили забрать ребёнка в приют до завершения бракоразводного процесса. Судебное заседание состоится 6 августа.

Ранее Лайф сообщал, что Совфед одобрил поправки о реестре недобросовестных опекунов.