Полиция в Москве начала задерживать участников несогласованной акции

Правоохранители по громкоговорителю призвали собравшихся разойтись и не мешать проходу.

Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга у здания мэрии в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Правоохранители по громкоговорителю призвали собравшихся разойтись и не мешать проходу. Полиция предупредила участников митинга о том, что их действия незаконны, а акция не санкционирована столичными властями. Тех, кто вопреки запрету останавливается у здания мэрии, задерживают и доставляют в автозаки.

Накануне Московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности сегодняшней акции. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о несанкционированном митинге, отмечал, что порядок в городе будет обеспечен.