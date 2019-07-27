Зеленский полетел отдохнуть в Одессу на рейсовом самолёте в эконом-классе

На борту решившего вздремнуть президента разбудили школьники и попросили сделать совместную фотографию.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Одессу регулярным рейсом "Международных авиалиний Украины". Несмотря на то что в аэропорту прибытия было намного больше полицейских и охранников, пассажиры не заметили неудобств.

— Он летел эконом-классом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту, — приводит "ТСН Украина" слова попутчиков главы государства.

Ученики школы №81 Одессы, увидев спящего президента, попросили его разбудить для совместной фотографии. Тот, проснувшись, без проблем согласился. В самой Одессе глава государства отправился на пляж и поиронизировал, что все окружающие — это сотрудники спецслужб.

— Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных, — написал Зеленский на своей странице в "Фэйсбуке".

В городе президент живёт в гостинице de Paris. Журналисты узнали, что его супруга всё-таки прибыла в город вслед за ним на правительственном борту Ан-148. Если сам он готов отдыхать среди простых украинцев, то, по сведениям издания "Думская", для отдыха первой леди закрыли часть пляжа "Табу".

Ранее Зеленский призвал политиков, чтобы быть ближе к народу, есть шаурму.