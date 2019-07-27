В этом году они отличаются от прошлых тем, что помимо теоретической части будет и практическая.

В Грузии начались учения НАТО Agile Spirit — 2019 ("Проворный дух — 2019"), в которых принимают участие более трёх тысяч военных из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.

— Учения полностью отвечают заявленной политике нашей страны — больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО, — отметил глава Сил обороны Грузии Владимир Чачибая.

Он добавил, что учения в этом году отличаются от прошлых тем, что помимо теоретической части будет и практическая, которая пройдёт на полигонах Орфоло (край Самцхе — Джавахети) и Вазиани (близ Тбилиси).

Как ранее сообщил министр обороны Грузии Леван Изория, учения направлены на то, чтобы усилить обороноспособность Грузии и повысить совместимость грузинских военных с военнослужащими НАТО.

Учения "Проворный дух" проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Они завершатся 9 августа. В этом году кроме Грузии в манёврах примут участие Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Латвия, Литва, Черногория, Норвегия, Польша, Румыния, Турция и Украина.

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