Политолог отметил лицемерие организаторов несогласованной акции в Москве

По его мнению, оппозиционеры забыли предупредить участников митинга о том, что в случае задержания из-за агрессии в адрес правоохранителей им светят серьёзные сроки.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил о лицемерии организаторов несанкционированного митинга в центре Москвы. По мнению политолога, оппозиционеры позвали людей на акцию и самоизолировались.

— Внимательно следите за руками организаторов протеста. Вроде всё, как всегда, — призывы непременно выйти москвичам, завлечение, вывоз, самовывоз иногородних на протест к мэрии. Призывы к иногородним — самые циничные — они, скорее всего, не знают, что возбуждено уголовное дело и им, в случае задержания из-за агрессии в адрес правоохранителей, светят серьёзные сроки, — написал Мухин в "Фейсбуке".

При этом, по его мнению, основной актив уже получил незначительный арест и изолирован или самоизолирован. Он также считает, что организаторы осознанно выбрали место для несогласованного митинга — потенциально опасную зону ремонта. Несмотря на их усилия, порядок в столице будет обеспечен, добавил политолог.

Митинг проходит в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов из-за слишком большого количества недействительных подписей. Эта акция не была согласована властями — столичная полиция и прокуратура призвали воздержаться от участия в ней и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о несанкционированном митинге, также заверил, что порядок в городе будет обеспечен.