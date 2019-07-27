В петербургской канализации погиб известный блогер-путешественник

Он и другой мужчина взяли камеры для съёмки видеороликов и полезли в коллектор глубиной около пяти метров.

Автор УouТube-канала Road to film 40-летний Павел Ш. из Белоруссии погиб в ночь на 27 июля. Вместе с проводником, диггером Алексеем К., он спустился в канализацию на набережной Карповки в Санкт-Петербурге и там, по предварительным данным, упал с высоты. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Блогер и его проводник перестали выходить на связь. Посреди ночи их друг забил тревогу и позвонил в экстренные службы. Прибывшие спасатели нашли только тела погибших. Напарника блогера постигла не менее страшная участь: 33-летнему мужчине не хватило кислорода.

На канал Павла про путешествия Road to film подписано более 580 тысяч человек.

Недавно в Великобритании погибла телеведущая и блогер Эмили Хартридж. Она влетела на электросамокате в грузовик.