Россиянин попытался попасть в Южную Корею через туалет аэропорта в Сеуле

Как предполагают местные власти, он хотел нелегально трудоустроиться в этой стране.

В аэропорту Сеула задержали трёх человек, которые пытались сбежать через крышу туалета из зоны вылета.

Отмечается, что 34-летний россиянин, 26-летний узбекистанец и 25-летний гражданин Казахстана попытались попасть на территорию Республики Корея с целью нелегального трудоустройства.

Поскольку по прибытии они не смогли подтвердить цель визита в страну, мужчин отправили в специальное помещение, предусмотренное в аэропорту для депортируемых. Там они познакомились и решили всё же попасть в Корею, сбежав от правоохранителей.

Троица пробралась в туалет. Там они вскрыли крышу, взломали перегородку и по вентиляционным переходам попытались попасть на другое крыло аэропорта.

Однако, как только они туда попали, их задержала служба безопасности аэропорта. У сотрудников возникли подозрения, когда они увидели внезапно появившихся возле информационной стойки иностранцев. Беглецов снова отправили в изолятор для депортируемых.

Ранее Лайф сообщал, что из бразильского аэропорта Сан-Паулу похищено около тонны золота.