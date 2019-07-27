Российскую бронетехнику доставили в Сербию воздушным путём

В Белграде заявили, что военные машины прибыли в целостности и сохранности при соблюдении международных правил.

Минобороны Сербии сообщило о получении российских бронетранспортёров БРДМ-2 в рамках военно-технического сотрудничества двух стран. В ведомстве уточнили, что техника прибыла в республику воздушным путём.

— В Сербию доставлено десять разведывательных дозорных машин БРДМ-2 с комплектами запчастей. Во время их воздушной транспортировки российской стороной не было никаких препятствий, и вся техника доставлена в целостности и сохранности при соблюдении международных правил, — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Сербская сторона поблагодарила Минобороны РФ за успешное сотрудничество и последовательное выполнение военно-технического соглашения.

Накануне румынские СМИ сообщили о задержании на Дунае российской бронетехники, которая якобы предназначалась для Сербии. Минобороны РФ назвало абсолютной ложью такое утверждение.