Путин примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ в Петербурге

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Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на главном военно-морском параде в 2018 году. Фото © kremlin.ru

В этом году в параде будет задействовано четыре тысячи моряков, 43 боевых корабля и подводных лодки.

Президент России Владимир Путин завтра примет участие в праздничных мероприятиях по поводу Дня Военно-морского флота РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства на катере обойдёт парадную кильватерную колонну кораблей, стоящих на Кронштадтском рейде, а после примет главный военно-морской парад в акватории реки. Над кораблями состоится пролёт военно-морской авиации.

День Военно-морского флота отмечается в России традиционно в последнее воскресенье июля. В преддверии праздника в Кронштадте развернули гигантский Андреевский флаг. Длина полотна составляет 65 метров, ширина — 43 метра.

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