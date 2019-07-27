Путин примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ в Петербурге

Президент России Владимир Путин завтра примет участие в праздничных мероприятиях по поводу Дня Военно-морского флота РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства на катере обойдёт парадную кильватерную колонну кораблей, стоящих на Кронштадтском рейде, а после примет главный военно-морской парад в акватории реки. Над кораблями состоится пролёт военно-морской авиации.
День Военно-морского флота отмечается в России традиционно в последнее воскресенье июля. В преддверии праздника в Кронштадте развернули гигантский Андреевский флаг. Длина полотна составляет 65 метров, ширина — 43 метра.
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