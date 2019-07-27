В Шереметьево объяснили огромную очередь на входе в терминал F

Сегодня в соцсетях появилось видео, как у терминала F аэропорта Шереметьево пассажиры выстроились в очередь. Десятки людей с чемоданами стояли под палящим солнцем у входа.
В аэропорту заявили, что очередь образовалась из-за большого потока людей, которые одновременно прибыли на вылет.
— Ситуация нормализовалась в течение 15 минут, — передаёт РИА "Новости" слова директора аэропорта по связям с общественностью Анны Захаренковой.
Ранее Лайф сообщал, что в аэропортах Москвы задержали и отменили почти 50 рейсов.
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