В Шереметьево объяснили огромную очередь на входе в терминал F

В аэропорту заявили, что толпа образовалась из-за большого потока людей, которые прибыли на вылет.

Сегодня в соцсетях появилось видео, как у терминала F аэропорта Шереметьево пассажиры выстроились в очередь. Десятки людей с чемоданами стояли под палящим солнцем у входа.

В аэропорту заявили, что очередь образовалась из-за большого потока людей, которые одновременно прибыли на вылет.

— Ситуация нормализовалась в течение 15 минут, — передаёт РИА "Новости" слова директора аэропорта по связям с общественностью Анны Захаренковой.

Ранее Лайф сообщал, что в аэропортах Москвы задержали и отменили почти 50 рейсов.