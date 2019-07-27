В полиции насчитали около 3,5 тысячи человек на несогласованной акции

Ранее же сообщалось почти о 300 задержанных. Значительная их часть оказалась жителями других регионов.

В ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие около 3500 человек.

— Из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своём участии в освещении акции, — отметили в пресс-службе ведомства.

А ранее полиция сообщила о задержании 295 человек на этой акции.

Накануне Московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности сегодняшней акции. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о несанкционированном митинге, отмечал, что порядок в городе будет обеспечен.