В полиции насчитали около 3,5 тысячи человек на несогласованной акции

В ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие около 3500 человек.
— Из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своём участии в освещении акции, — отметили в пресс-службе ведомства.
А ранее полиция сообщила о задержании 295 человек на этой акции.
Накануне Московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности сегодняшней акции. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о несанкционированном митинге, отмечал, что порядок в городе будет обеспечен.
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