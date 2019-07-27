На конкурсе "Цифровой прорыв" стартовал самый большой хакатон в России

Главной целью проекта организаторы называют поиск новых кадров для цифровой экономики по всей стране.

Самый большой в России форум разработчиков — хакатон (от "хакерский марафон") — стартовал на конкурсе "Цифровой прорыв" в Москве. Гости форума из столицы и области будут работать над прототипами цифровых продуктов в шести номинациях, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

Среди номинаций — "Здравоохранение", "Государственное управление", "Образование и наука", "ЖКХ и городская среда", "Транспорт и логистика", "Промышленные решения". Специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов.

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля и прошёл во многих городах, было подано 66,4 тысячи заявок. Финалисты регионального этапа из Москвы и области будут бороться с победителями из других регионов. Многие смогут получить работу в ведущих компаниях страны, запустить свой бизнес, получить денежные гранты.

Как сообщал Лайф ранее, одним из участников "Цифрового прорыва" стал мужчина в возрасте 76 лет. Наравне с молодёжью он принимал участие в отборе, проходил испытания и вышел в финал.