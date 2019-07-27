Путин пошутил о погружениях под воду и полётах в небо: На земле много проблем

Глава государства сегодня спустился на батискафе к затонувшей в годы ВОВ субмарине.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что погружения под воду и полёты в небо ему нужны для большего понимания россиян, которые посвящают свою жизнь работе в подобных условиях. Об этом он рассказал после погружения в батискафе на дно Финского залива.

— Делаю я это, потому что наши люди везде работают — и в воздухе, и под водой, и под землёй. И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь, — сказал глава государства.

Президент в шутку добавил, что "на земле много проблем и, чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться".

Ранее сообщалось, что Путин осмотрел на батискафе затонувшую во время Великой Отечественной войны в Финском заливе подлодку Щ-308 "Сёмга" и понаблюдал за установкой на судне мемориальной таблички.