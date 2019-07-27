В Канаде неизвестный выиграл в лотерею 60 млн долларов

Это почти три миллиарда рублей. Своё имя ему придётся раскрыть — таков в стране закон.

Один лотерейный билет, проданный где-то в канадской провинции Британская Колумбия, содержал цифры, которые стали выигрышными для джекпота национальной лотереи Lotto Max.

Суммы выигрыша счастливчика составила 60 миллионов канадских долларов, что эквивалентно 2 миллиардам 880 миллионам рублей.

Канадское телевидение CTV News сообщает, что розыгрыш прошёл накануне вечером, однако счастливчик пока не проверял комбинации или просто побоялся сообщить кому-то о своей победе.

— Выпавшие номера: 11, 15, 17, 20, 24, 25 и 50. Бонус-число — 30, — говорится в сообщении.

В лотерее также разыгрывают ещё шесть призов Maxmillion по одному миллиону канадских долларов каждый, однако ни один из них не был выигран.

Скрыться от потенциальной радости, а может и зависти друзей, соседей и близких у счастливчика не получится. Согласно правилам национальных лотерей, имя победителя должно стать достоянием общественности.

В прошлом месяце в Европе прошла лотерея Eurojackpot. Шансы на победу составляли один к 95 миллионам. Однако этого оказалось достаточно для везучего жителя Чехии. Он стал обладателем 1,412 млрд крон (это примерно 63 миллиона долларов). В США же вообще пенсионер выиграл 344 миллиона долларов США, послушавшись печенья с предсказаниями.