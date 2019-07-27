Сегодня 160 тысяч человек посетили парк Горького, где проводится "Бургерфест"

Перед гостями фестиваля выступят российские и зарубежные звёзды, в числе которых DJ Smash, Artik&Asti.

Столичный парк Горького, где проводится фестиваль "Бургерфест", сегодня посетило уже 160 тысяч человек. Аппетитное мероприятие приурочено к Международному дню гамбургера, который отмечают 27 июля.

— По информации на 14:00, гости фестиваля съели уже 20 тысяч бургеров. В тридцати ресторанных шале и десяти фуд-траках можно попробовать бутерброды на любой вкус, — сообщается на сайте столичного мэра.

Гостям предлагаются бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также различными экзотическими начинками. Кроме удовольствия гастрономического посетителей ожидает обширная культурная программа. На фестивале выступят российские и зарубежные звёзды. Среди участников праздничного концерта — DJ Smash, Artik&Asti, Mot и Maruv.

Ранее стало известно, что День города Москвы в 2019 году пройдёт 7 и 8 сентября.