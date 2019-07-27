Жена Павла Мамаева рассказала, почему продаёт "гелендваген" мужа

Сам футболист сейчас вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным отбывает наказание в колонии.

Жена полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева Алана объяснила, что вынуждена продать "гелендваген" мужа, потому что нуждается в деньгах. По её словам, отец супруга лишил семью средств.

— Паша сказал мне продать одну из машин, так как отец Паши забрал все деньги и на просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберёшь", — написала в "Инстаграме" Алана.

Павел Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным отбывает наказание в колонии в Белгородской области за участие в двух драках в Москве. Футболисты должны выйти на свободу 6 ноября и 7 декабря 2019 года соответственно.

Напомним также, что у Кокорина тоже есть "гелендваген" стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. Жена осуждённого футболиста набрала уже 54 штрафа, гоняя по Москве на этой мощной машине.