Инна Чурикова рассказала, почему упала со сцены

По словам народной артистки, чувствует она себя уже лучше, а "ушибы вылечиваются".

Актриса Инна Чурикова рассказала, что во время выступления упала со сцены, потому что начало подводить зрение.

— Иногда перед глазами как плёночка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах, — передаёт КП её слова.

Она уточнила, что при падении "ничего не сломала". По её словам, чувствует она себя уже лучше, а "ушибы вылечиваются".

Ранее врачи назвали состояние актрисы тяжёлым. Напомним, народная артистка СССР Инна Чурикова вечером 18 июля упала со сцены во время спектакля в театре "Русская песня". Она была госпитализирована.