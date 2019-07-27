Инна Чурикова рассказала, почему упала со сцены

50

Инна Чурикова. Фото © Александр Щербак / ТАСС

По словам народной артистки, чувствует она себя уже лучше, а "ушибы вылечиваются".

Актриса Инна Чурикова рассказала, что во время выступления упала со сцены, потому что начало подводить зрение.

Иногда перед глазами как плёночка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах, — передаёт КП её слова.

Она уточнила, что при падении "ничего не сломала". По её словам, чувствует она себя уже лучше, а "ушибы вылечиваются".

Ранее врачи назвали состояние актрисы тяжёлым. Напомним, народная артистка СССР Инна Чурикова вечером 18 июля упала со сцены во время спектакля в театре "Русская песня". Она была госпитализирована.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×