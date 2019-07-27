В ДНР сообщили о решении Киева вывести бойцов "Азова" из Донбасса

Одной из причин подобных действий, по данным Донецка, стал отказ националистов согласовывать свои действия с ВСУ.

Штаб так называемой Операции объединённых сил (ООС) Украины принял решение вывести батальон "Азов" из Донбасса. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, данный вопрос обсуждался на экстренном заседании украинского командования в Краматорске, на котором оценивалась эффективность деятельности одного из подразделений "Азова" на Горловском направлении.

— Одна из причин экстренного созыва совещания вызвана отказом националистов согласовывать действия с командованием бригады ВСУ, расположенной рядом, а также со штабом ООС по части применения оружия. Также заседание было созвано из-за агрессивных попыток националистов занять позиции 30-й бригады ВСУ, которые являются более выгодными и безопасными, — уточнил Басурин.

Полковник ДНР отметил, что судьбу "Азова" в Донбассе должны решить главы МВД Украины и Нацгвардии — Арсен Аваков и Николай Балан. Штаб ООС отправил решение им на рассмотрение.

Ранее стало известно, что украинский снайпер открыл стрельбу по специалисту ДНР, устанавливающему камеры для фиксации нарушений перемирия.