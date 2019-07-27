На очередную демонстрацию в Гонконге вышло более четверти миллиона человек

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Фото © AP Photo / Vincent Yu

Полиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции протеста.

На очередную массовую демонстрацию сегодня в пригороде Гонконга Yuen Long вышло до 288 тысяч человек. Такие данные сообщили организаторы несанкционированной акции.

Поводом для демонстраций в этот раз стала массовая драка, которая произошла в минувшее воскресенье. Неизвестные избили продемократических активистов. Полиция приехала только через 35 минут. В результате 24 человек получили ранения. Протестующие вышли с осуждением самой ситуации и с критикой бездействия правоохранительных органов. Кроме того, они по-прежнему требуют полного сворачивания закона об экстрадиции в Китай.

Отмечается, что полиция применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Некоторые из них кидали в правоохранителей обломки кирпичей и другие предметы. Несколько человек получили ранения. К этому часу основная масса активистов разошлась по домам, и обстановка в целом спокойная.

Напомним, что в Гонконге уже больше месяца не утихают беспорядки, связанные с продвижением закона об экстрадиции. Акции продолжились 1 июля, когда демонстранты взяли штурмом здание парламента, на ремонт которого теперь потребуется более семи миллионов долларов США.

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