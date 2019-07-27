Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

На мероприятии присутствовали родные 13 из 14 офицеров, некоторые вдовы приехали с детьми.

Президент РФ Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге встречу с семьями моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море 1 июля.

На встречу с главой государства приехали родные 13 из 14 погибших офицеров, некоторые вдовы — с детьми. Кроме того, на мероприятии присутствует министр обороны Сергей Шойгу, его заместитель Андрей Картаполов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев.

Напомним, что на научно-исследовательском глубоководном аппарате 1 июля произошёл пожар, жертвами которого стали 14 человек. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России четырём подводникам.