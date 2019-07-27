60% задержанных на несанкционированной акции в Москве оказались иногородними

Большая часть людей, которые были сегодня задержаны на несанкционированной акции в центре Москвы, оказались иногородними. Об этом сообщает НСН, отмечая, что таковых было 60%.

Ранее в ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие около 3500 человек. Также полиция сообщила о задержании 295 человек.

Накануне московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности сегодняшней акции. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о несанкционированном митинге, отмечал, что порядок в городе будет обеспечен.