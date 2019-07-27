Спасатели сняли с Эльбруса польского альпиниста с горной болезнью

Мужчина оказался участником зарегистрированной туристической группы из двух человек.

На склоне высочайшей вершины Европы Эльбруса стало плохо польскому альпинисту. На высоте 5200 метров у него начались приступы горной болезни, сообщает Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Как стало известно Лайфу, пострадавшего зовут Сильвестр Адам Побуто. Из-за приступа он не смог передвигаться, упал и потерял сознание. О его местонахождении сообщили спасателям проходившие мимо туристы, которые говорили на английском языке.

К поляку и его напарнику выдвинулась группа спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России. Поисковики буквально час назад закончили спуск поляка и его товарища. Спускали с горы на канатной дороге. Туристы от госпитализации отказались и ушли к себе в отель.

Несмотря на кажущуюся простоту восхождения, на склонах Эльбруса гибнет множество людей. В прошлом году альпинисты сделали страшную находку — тело женщины, пропавшей более тридцати лет назад. Его открыли тающие ледники. В этом году в мае на склонах горы погиб гражданин Украины, а в прошлом месяце — ирландец.