Путин вновь погрузился в батискафе на морское дно — фото

Президент РФ Владимир Путин совершил второе с 2014 года погружение в батискафе на морское дно. Сегодняшняя экспедиция главы государства к затонувшей подводной лодке Щ-308 "Сёмга" длилась около часа, глубина погружения составила 50 метров. Лайф публикует фото погружения, снятые с борта судов.

На дне Финского залива Путин лично осмотрел субмарину и понаблюдал за установкой на корпусе памятной таблички с именами моряков, не вернувшихся из боевого похода в октябре 1942 года. Он подчеркнул: "Россия своих героев не забывает".

Напомним, в 2015 году Путин также спустился в батискафе — к затонувшему в Чёрном море кораблю XI века, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. Также в 2013 году Путин на C-Explorer 3.11 спускался на дно Финского залива к фрегату "Олег", который затонул в 1869 году на глубине 50 метров. А в 2009 году осматривал подводный мир Байкала.