Зеленский разгневал украинцев фотографией с пляжа в Одессе: Президент работает

Лидера Незалежной заодно упрекнули за любовь к селфи с шаурмой и пробежку через фонтан.

Президент Украины Владимир Зеленский разгневал пользователей соцсетей отдыхом в Одессе. В комментариях под его фотографией с пляжа развернулась нешуточная баталия между его защитниками и обвинителями.

— В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент делает лав де труа на пляже, — написал Алексей Ч.

— Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает, — негодует Валентина Д.

— При Порошенко тоже война была, только он на Мальдивы мистером инкогнито летал. Думаю, Зеленскому хватит своих ранее заработанных средств на отдых в Одессе. Человек имеет право на выходные, — заступилась за украинского лидера Анна М.

— Каждую неделю по несколько раз светится: то в море, то на выставке какой-то, и его фаны воспринимают такие действия на ура, — возмущается Сергей Г.

— Чуваки, что вы делаете каждую неделю в Одессе? Лучше к нам в Донбасс приезжайте, в зону боевых действий, — обратилась к героям снимка Елена Г.

К слову, Зеленский отправился в Одессу регулярным рейсом Международных авиалиний Украины в экономклассе.