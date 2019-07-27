Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за скандального видео

Простых инспекторов скрутила группа захвата из-за того, что они посмели остановить машину офицера-нарушителя.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра МВД Арена Авакова уволить генерала нацполиции Виталия Глуховерю, который руководит региональным управлением ведомства в Днепровской области. Причиной стало, что президент посмотрел видео издания "Страна.UA", на котором спецподразделение "Корд" задерживает полицейских, проверяющих машину генерала.

— Оно [видео] шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом. Просмотрев его, у меня сначала не было слов — даже нецензурных. Но они быстро нашлись, — высказался президент Украины на своей странице в Facebook.

Издание "Страна.UA" уточняет, что кадры были сделаны 12 сентября прошлого года и скрывались руководством полиции. Водитель внедорожника отказался предъявлять документы и начал спорить с сотрудниками патрульной полиции. Отказ он объяснил тем, что едет на машине генерала Глуховеря. Пока патрульные ему рассказывали, что не важно, чья это машина, если совершено нарушение ПДД, за ними приехало вооружённое подразделение МВД "Корд".

Недавно с полицейскими на Украине произошёл другой скандал, закончившийся трагедией. Двое пьяных сотрудников устроили на улице тир, стреляли по банкам и убили пятилетнего ребёнка. Владимир Зеленский заявил, что сделает всё, чтобы виновные в гибели несовершеннолетнего были наказаны по справедливости.