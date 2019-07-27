Легенду бокса Чавеса-старшего ограбили в Мексике: Приставили пистолет к голове

Трёхкратный чемпион лишился часов Hublot, подаренных ему Всемирным боксёрским советом (WBC).

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях боксёр Хулио Сезар Чавес — старший стал жертвой вооружённого ограбления в Мексике. Легендарный спортсмен направлялся с членом своей команды Хорхе Пеньей на интервью, когда их настигли злоумышленники на мотоцикле.

— Меня только что ограбили, приставив пистолет к голове. С меня сняли часы и цепочку, у Хорхе отобрали только часы. Жизнь человека воистину висит на волоске, — написал он в "Твиттере".

Чавес-старший лишился наручных часов Hublot, подаренных Всемирным боксёрским советом (WBC) в мае этого года. Никто из спортсменов не пострадал.

Напомним, что младшего брата 57-летнего мексиканского боксёра убили в 2017 году. Рафаэль Чавес оказал сопротивление грабителям, пробравшимся в его дом, и был застрелен.