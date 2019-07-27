Микроавтобус сорвался в ущелье в Грузии, есть жертвы

Некоторые из пассажиров успели выпрыгнуть во время падения, другие рухнули в обрыв.

Микроавтобус сорвался с высоты 400 метров на перевале Пшавели-Абано-Омало в высокогорной Грузии, погибло пять человек. Подробности трагедии сообщила телекомпания IMEDI.

По предварительным данным, в автомобиле находилось 12 человек. Некоторые из них успели выпрыгнуть во время падения, другие рухнули в обрыв вместе с микроавтобусом. На месте ЧП продолжается спасательная операция. К ней подключили вертолёт. Выживших доставили в больницу города Телави.

Причиной аварии могло стать то, что водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что внедорожник и седан столкнулись у села Шаблиани в Грузии. В результате погибли два человека, россиянка и двое детей пострадали.