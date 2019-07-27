Макрон назвал дату и место скорой встречи с Путиным

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Архивное фото © kremlin.ru

Менее двух недель назад президент РФ отправил коллеге телеграмму с поздравлениями в честь Дня взятия Бастилии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал в прямом эфире телеканала BFM, что готовится принять президента России Владимира Путина 19 августа. Встреча состоится в форте Брегансон.

Я готовлюсь к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится через несколько недель в форте Брегансон. Она пройдёт 19 августа, — заявил французский лидер.

Французский лидер сам недавно пообещал приехать в Россию на 75-й юбилей Дня Победы — 9 мая 2020 года.

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