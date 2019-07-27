В Минкомсвязи пообещали россиянам два суперсервиса госуслуг до конца года

Новые возможности появятся в пилотном режиме осенью этого года в ряде регионов РФ.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков рассказал, что до конца года в России запустят в пилотном формате два суперсервиса: оформление европротокола онлайн и сервис, позволяющий гражданам оперативно получить комплекс услуг, связанных с исполнительным производством.

— Все остальные суперсервисы будут запускаться по мере готовности, — передаёт "Российская газета" слова министра.

Услуга "Оформление европротокола онлайн" позволит россиянам без участия сотрудников ГИБДД оформлять в электронном виде извещения о ДТП. Процедура займёт буквально 15 минут. Суперсервис запустят в ноябре в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Суперсервис по предоставлению госуслуг, связанных с исполнительным производством, даст возможность обычным гражданам и предпринимателям получать в электронном виде расширенные сведения о ходе исполнительного производства. Система выдаст информацию в течение 30 секунд. Не будут задействованы никакие уполномоченные службы. При этом сведения будут более точными и оперативными. Эту услугу в пилотном режиме в октябре запустят в Карелии.

Ранее Лайф сообщал, что Путин упростил процедуру получения инвалидности.