Соболь оштрафовали на 30 тысяч за призывы к участию в несогласованной акции

Правоохранительные органы ранее сообщали о задержании почти 300 человек на этом митинге.

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за то, что она призывала участвовать в сегодняшней несанкционированной акции в центре столицы. Об этом рассказал РИА "Новости" пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

— Суд признал её виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП, — сообщил Сохадзе.

В то же время суд не стал рассматривать материал о невыполнении законного требования сотрудника полиции, документ вернули из-за неполноты предоставленных материалов, добавил пресс-секретарь.

Ранее полиция сообщила о задержании 295 человек на этой акции.

Накануне московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности сегодняшней акции. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о несанкционированном митинге, отмечал, что порядок в городе будет обеспечен.