Политолог назвал несогласованный митинг в Москве вялым и слабым

Эксперт заметил, что в марше принимали участие иностранцы, которым не должно быть дела до выборов в Москве.

Политолог, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в беседе с Лайфом выразил уверенность, что несогласованный митинг в Москве показал себя довольно слабо. Он уверен, что пришедших на акцию совсем недостаточно, чтобы показать какое-то несогласие москвичей.

— На мой взгляд, сегодняшний несанкционированный митинг показал себя довольно слабо. И по количеству людей в этот раз намного меньше, чем в прошлый раз. Вообще по самому тональному настрою это было достаточно вяло и малоэмоционально, — заявил Григорьев.

Политолог уверен, что организаторы марша допускали какие-то провокации, а многие люди вели себя агрессивно.

— Видел, как молодые люди брали штурмом ворота дома на Тверской, 6. В том числе я видел таких мускулистых мужчин, которые вели себя так достаточно провокационно и агрессивно. Например, я столкнулся с тем, что, когда беседовал с журналистами, некоторые из них вмешивались в нашу беседу и с использованием нецензурной лексики пытались навязывать журналистам свою точку зрения, — рассказывает эксперт.

Григорьев уверяет, что видел в толпе людей, которые даже не говорят на русском языке, также он заметил, что москвичи, которые оказались невольными свидетелями марша, не поддерживали недовольных.

Накануне московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности сегодняшней акции. О возможных провокациях на ней предупредил мэр Сергей Собянин. В полиции насчитали около 3,5 тысячи человек на несогласованной акции.