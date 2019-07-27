При столкновении легковушек на Ставрополье погибло три человека

В Левокумском районе Ставропольского края в результате ДТП погибло три человека. Как стало известно Лайфу, в том числе и один ребёнок. Ещё два человека пострадали.
На дороге столкнулись Nissan Primera и Lada Priora. При столкновении "лада", направлявшаяся в сторону Будённовска, врезалась в дерево.
Все трое погибших и двое пострадавших были пассажирами "лады". Водителю автомобиля оказали помощь на месте.
Погибшие:
Курбанов Р.М. 1991 года рождения
Беумагомедова З.М.
Несовершеннолетняя 2016 года рождения
Пострадавшие:
Зайцев А.В — водитель
Беумагомдов К.М. 1990 года рождения
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