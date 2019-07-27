При столкновении легковушек на Ставрополье погибло три человека

Одна из машин, в которой находилась семья с малолетним ребёнком, отлетела в дерево.

В Левокумском районе Ставропольского края в результате ДТП погибло три человека. Как стало известно Лайфу, в том числе и один ребёнок. Ещё два человека пострадали.

На дороге столкнулись Nissan Primera и Lada Priora. При столкновении "лада", направлявшаяся в сторону Будённовска, врезалась в дерево.

Все трое погибших и двое пострадавших были пассажирами "лады". Водителю автомобиля оказали помощь на месте.

Погибшие:

Курбанов Р.М. 1991 года рождения

Беумагомедова З.М.

Несовершеннолетняя 2016 года рождения

Пострадавшие:

Зайцев А.В — водитель

Беумагомдов К.М. 1990 года рождения

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