На несогласованном митинге в Москве задержано более тысячи человек

За различные правонарушения на несанкционированной акции в центре Москвы было задержано 1074 человека, сообщает ГУ МВД России по столице.
— По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом, — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее в полиции насчитали около 3,5 тысячи человек на несогласованной акции, добавив, что 700 человек из них были журналистами и блогерами. После того как начались задержания, выяснилось, что 60% задержанных оказались иногородними.
Двое военнослужащих Росгвардии получили на акции ожоги глаз от распыления перцового газа участниками акции.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram