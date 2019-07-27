На несогласованном митинге в Москве задержано более тысячи человек

Накануне акции Московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности мероприятия.

За различные правонарушения на несанкционированной акции в центре Москвы было задержано 1074 человека, сообщает ГУ МВД России по столице.

— По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом, — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в полиции насчитали около 3,5 тысячи человек на несогласованной акции, добавив, что 700 человек из них были журналистами и блогерами. После того как начались задержания, выяснилось, что 60% задержанных оказались иногородними.

Двое военнослужащих Росгвардии получили на акции ожоги глаз от распыления перцового газа участниками акции.