В Пермском крае девушка станцевала на шесте у горадминистрации

В Пермском крае жительница города Березняки станцевала на шесте, установленном на крыльце городской администрации, сообщает URA.ru.
Друзья Дианы Федосеевой поддержали смелый поступок, однако девушка никак не прокомментировала такое выступление.
— Красиво, легко и изящно! Скользишь по шесту как пёрышко. Очень интересно и приятно смотреть на тебя, — написала комментарий к видео Лидия Панкова из Кемеровской области.
Ранее в Хабаровске полуголая школьница станцевала на кладбище.
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