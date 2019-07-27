В Пермском крае девушка станцевала на шесте у горадминистрации

18

В Пермском крае жительница города Березняки станцевала на шесте, установленном на крыльце городской администрации, сообщает URA.ru.

Друзья Дианы Федосеевой поддержали смелый поступок, однако девушка никак не прокомментировала такое выступление.

Красиво, легко и изящно! Скользишь по шесту как пёрышко. Очень интересно и приятно смотреть на тебя, — написала комментарий к видео Лидия Панкова из Кемеровской области.

Ранее в Хабаровске полуголая школьница станцевала на кладбище.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×