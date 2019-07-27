Главный тренер "Спартака" извинился перед болельщиками за поражение от "Тамбова"

По словам Кононова, футболисты выполняли то, что он требовал, и ответственность он берёт на себя.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов принёс извинения болельщикам за поражение в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги с "Тамбовом". Его слова приводит пресс-служба столичной команды.

— Поздравляю "Тамбов" с победой, мы упустили много шансов и проиграли. Это тяжёлое поражение, хочу извиниться перед болельщиками за результат. Будем бороться в следующей игре, это будет большим стимулом для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли то, что я требовал, однако удача от нас отвернулась, — сказал Кононов.

В ходе матча болельщики выражали недовольство работой тренера и призывали его покинуть пост. Тренер отметил, что понимает разочарование поклонников команды. По его словам, ответственность за проигрыш всегда на тренере, и это является серьёзным испытанием.

— Моя мотивация — выигрывать, мы строим новую команду, несколько человек уже покинули нас, мы продолжаем работать над тем, чтобы усилить состав, — подчеркнул Кононов.

Встреча "Тамбова" и "Спартака" прошла 27 июля в Саранске, "Тамбов" был номинальным хозяином поля. Матч закончился проигрышем "Спартака" со счетом 0:2. Для дебютанта РПЛ — ФК "Тамбов" — это первая победа в сезоне.

В четвёртом туре "Спартак" сыграет 3 августа с московским "Динамо". "Тамбов" 4 августа примет тульский "Арсенал".

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