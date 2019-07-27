НТВ объяснил, почему пригрозил судом за публикацию трейлера "Чернобыля"

Телеканал НТВ назвал стандартной реакцией на утечку информации предупреждение своих юристов о готовности подать в суд на тех, кто распространял в Сети трейлер русского сериала "Чернобыль".

— Действия юристов НТВ — это стандартная реакция на утечку информации и нелегальное размещение рабочих материалов в Сети. Идёт расследование данного инцидента, — приводит комментарий пресс-службы РИА "Новости".

Как отмечается, официальный трейлер сериала появится после завершения производства, которое пока ещё продолжается.

Ранее телеканал НТВ пригрозил подать в суд на блогеров, если они не удалят трейлер из своих публикаций.

Напомним, русский "Чернобыль" сняла Amalgama Studio. По сюжету, украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, который проявляют иностранные спецслужбы к Чернобыльской атомной электростанции.

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