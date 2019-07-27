Макрон признал, что акции "жёлтых жилетов" вызваны нерешённой несправедливостью

По его словам, в стране существуют некоторые проблемы, которые невозможно устранить в ближайшее время.

К протестам "жёлтых жилетов" приводят такие неурегулированные проблемы, как социальная несправедливость и трудное финансово-экономическое положение некоторой части населения, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с журналистами и жителями города Борм-ле-Мимоза, трансляцию вёл телеканал BFM.

— В нашей стране продолжают оставаться нерешёнными давно известные нам глубокие проблемы, вызванные существующей [социальной] несправедливостью и экономическими трудностями населения, — признался Макрон.

Президенту задали вопрос о ситуации с протестами "жёлтых жилетов", и Макрон ответил, что абсолютно не считает, что причины, вызвавшие ярость демонстрантов, устранены.

— На мой взгляд, мы смогли дать ответ на часть проблем, но в то же время остаётся и часть неурегулированных вопросов, по которым мы не смогли принять должных мер, так как это требует времени, — заявил он.

Однако, по его словам, с сентября необходимо начать предпринимать конкретные меры, чтобы улучшить условия жизни граждан. На данный момент французский президент уже дал соответствующие указания правительству, "чтобы его деятельность была более очевидной".

Ранее на юге Франции пострадало трое полицейских в результате столкновения с "жёлтыми жилетами".